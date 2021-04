Aurora Ramazzotti, confessione commovente: da pelle d’oca – FOTO

Aurora Ramazzotti è una delle poche influencer del web che trasmette sempre messaggi positivi e questa volta l’ha fatto raccontando una sua esperienza

Aurora Ramazzotti non si è mai nascosta sui social, non è mai voluta apparire come la perfetta influencer, tutt’altro: costantemente portatrice del buon esempio. A luglio dell’anno scorso, infatti, lanciò su Instagram un messaggio molto importante in merito ai filtri utilizzati sui social:

Oggi, invece, Aurora ha raccontato del suo percorso e di un risultato molto importante: “È quasi un anno da quando ho iniziato il mio percorso per curare l’acne” – problema che attanaglia tantissimi adolescenti e causa di disagio – “Prima di iniziarlo avevo provato di tutto. Ho fatto ogni esame possibile immaginabile (veramente), smesso di mangiare molti alimenti a cui pensavo di essere intollerante e visto tanti di quegli specialisti da perdere le speranze”.

Aurora Ramazzotti, il messaggio strappalacrime per i follower

Il messaggio di Aurora Ramazzotti è molto chiaro: amarsi prima di ogni cosa. Un racconto strappalacrime e da pelle d’oca della sua esperienza: “Mi sono abbandonata alle mani di una persona che, a pelle (ironia della sorte?) mi ispirava fiducia. Ho imparato a fidarmi, ad apprezzare il percorso. Tanto che ultimamente lo stesso specchio ha perso d’importanza, non ci combatto più, e quando mi ci imbatto non mi sento di festeggiare per i risultati ottenuti perché ho capito che la pelle ci parla”.

“Auguro a tutti di trovare una persona che sappia trasmettergli l’amore per la pelle anche quando ci sembra che non ci sia proprio niente da amare” – ha concluso la Ramazzotti – “Vi prometto che alla fine del percorso quasi non vi ricorderete più dei momenti in cui avreste voluto strapparvela quella maledetta pelle”.