Anticipazioni Uomini e Donne, rabbia in studio: è inaccettabile

Le anticipazioni di oggi, 29 aprile, del programma Uomini e Donne vedranno il corteggiatore infuriarsi al punto da ammutolire tutto lo studio

La puntata di oggi, 29 aprile, potrebbe riservare molte sorprese per ciò che riguarda il trono Classico. La tronista Samantha Curcio avrà una forte lite in studio con Alessio, dopo il video dell’uscita in esterna tra la donna e Bohdan. Il ragazzo, dopo averla portata ad una serata karaoke, si bacia con Samantha. Questo manderà Alessio su tutte le furie e si arrabbierà al punto tale da sfogarsi senza permettere alla tronista di replicare. Chissà che non decida di lasciare il dating show dopo quanto successo. Sarà anche la volta di Giacomo Czerny che continua a dividersi tra Martina e Carolina.

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa accade nel trono Over

In merito alla puntata di oggi, per ciò che riguarda il trono Over, non ci sono particolari anticipazioni. Molto probabilmente al centro dello studio ci sarà nuovamente Ida Platano, le cui conoscenza non sta proseguendo vivacemente.

C’è la possibilità che al centro vadano anche Amodio e Francesca. I due, pur essendo delle new entry, stanno entusiasmando tutti grazie alla loro personalità.

La puntata di Uomini e Donne andrà in onda, come di consueto, intorno alle 14:45 su Canale 5. Per seguirla da dispositivi mobili, basterà collegarsi al sito Mediaset Play. Le puntate possono essere riguardante anche in un secondo momento su Witty Tv.