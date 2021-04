Arriva la classifica stilata dal pubblico del daytime dopo le prove sostenute in settimana dagli allievi di “Amici 20”: cantanti e ballerini sorpresi

Cambia tutto rispetto agli anni precedenti al talent show di Canale 5, “Amici”. Nell’edizione di questo anno gli allievi si esibiscono anche nel corso del daytime dove viene avviata una classifica di preferenze dove è il pubblico a votare. Difatti, proprio nel daytime andato in onda questo pomeriggio, i ragazzi del talent show sono venuti a conoscenza della classifica stilata in seguito alle prove sostenute nei giorni scorsi.

Le preferenze espresse dal pubblico hanno sorpreso in primis gli allievi che hanno visto stravolte le classifiche del sabato sera. A trovarsi per primo di fronte a queste ultime, è stato il gruppo dei cantanti e solo successivamente il gruppo dei ballerini.

E’ stata Maria De Filippi a comunicare ai ragazzi le classifiche del daytime

A comunicare le classifiche stilate dal pubblico che segue i daytime è stata Maria De Filippi. Con una percentuale del 30% si è aggiudicato il primo posto Aka7even, subito dopo con il 29% Deddy, con il 25% Sangiovanni al terzo posto e all’ultimo, con il 16% Tancredi.

Sulla classifica del pubblico sembrerebbe aver accusato il duro colpo Sangiovanni il quale da primo nella classifica del serale, è passato al terzo posto. Sorpreso invece Aka7even che è rimasto a bocca aperta. Difatti il cantante non è riuscito ad esprimersi per la contentezza.

Si è mostrato estremamente deluso anche Tancredi il quale ha pianto per il suo ultimo posto. Ad esprimersi per lui è stata Giulia. Questa ultima ha definito il ragazzo molto sensibile: “E’ normale che ci sia rimasto male. Anche io l’avrei presa come lui”.

Per quanto riguarda invece i ballerini, la classifica del pubblico ha sorpreso anche loro sia in negativo che in positivo. Al primo posto con il 56% troviamo Giulia, al secondo posto con il 20% Serena, seguita con il 17% da Alessandro e al quarto posto con il 7% Samuele. Intanto mancano solo due giorni al prossimo appuntamento con il serale e l’ansia si fa sentire sempre di più soprattutto dopo questa classifica stilata dal pubblico del daytime.