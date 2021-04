Uomini e Donne, addio ad una delle coppie più amate: “L’ho lasciata io”

A distanza di due mesi dai petali rossi, è già finita la storia d’amore tra una delle coppie più amate di “Uomini e Donne”: alla base troppa gelosia

Dopo i petali rossi che abbiamo visto nel talk show condotto e ideato da Maria De Filippi su Canale 5, “Uomini e Donne”, una delle ultime coppie che ha abbandonato il programma si è già detta addio. Parliamo di Sabina e Claudio, la coppia che aveva emozionato tanto il pubblico e fatto ricredere l’opinionista Gianni Sperti sulla veridicità della loro storia d’amore.

A rompere il silenzio sulla rottura è stato l’ex cavaliere del parterre del talk show, Claudio Cervoni, che ha rilasciato un’intervista a Più Donna. Qui l’uomo ha spiegato i motivi che li hanno spinti a prendere tale decisione. Cervoni ha raccontato che lontano dalle telecamere di Mediaset si comincia a conoscere il vero carattere delle persone e lasciato il programma, lui avrebbe conosciuto un lato di Sabina che ha trovato davvero pesante.

E’ finita dopo due mesi tra Claudio e Sabina: l’ex cavaliere spiega la forte gelosia della dama

Lasciato il programma, la relazione tra Sabina e Claudio non è durata moltissimo. E’ stato l’ex cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne” a raccontare a Più Donna i motivi per il quale hanno deciso di lasciarsi. Claudio ha spiegato che fuori dal programma ha conosciuto un lato caratteriale dell’ex dama che non gli è piaciuto, tuttavia ha precisato che la loro storia è stata vera e bella finché c’è stata.

“Io non dimenticherò mai i moneti passati insieme a Sabina, ma lei aveva delle paure, soprattutto della mia partenza e pensava che questa ci avrebbe allontanati”, Claudio ha così raccontato quanto l’ex dama fosse gelosa: “Ho percepito la gelosia da parte sua. Io non mi sono mai arrabbiato per i messaggi che lei riceve dai suoi follower, non le ho mai rotto le scatole. Lei invece era molto gelosa, anche se mi arrivava una mail provava a controllare il telefono. Era pesante, si ammutoliva per niente“.

E’ stato Claudio a lasciare l’ex dama: caratterialmente non si incontravano

Dunque, a mettere i bastoni tra le ruote alla loro storia d’amore è stata la forte gelosia di Sabina, la stessa che ha portato Cervoni a lasciarla: “Le ho chiesto di allontanarci per stare da solo e capire. Ma ci sono delle incomprensioni caratteriali tra noi”. L’ex cavaliere ha spiegato che caratterialmente purtroppo non si incontravano e in seguito a dei problemi familiari ha deciso di prendersi un po’ di tempo per sé. Questo l’ha portato a riflettere anche su Sabina ed ha capito non avrebbe potuto sopportare la sua forte gelosia anche in futuro: “Lei dice di essere così e di non poter cambiare. Ma a me le sue sfuriate non piacciono, non riesco a sopportarle e non voglio accettarle”.

Intanto Claudio Cervoni sembrerebbe essere convito della sua decisione, difatti al momento non pensa che potrebbe ritornare con Sabina nonostante si senta molto legato all’ex dama ed abbia investito moltissimo sulla loro storia: “Le voglio tanto tanto bene e mi manca tanto, però riesco a prendere questo pensiero e cacciarlo via”.