Tina Cipollari, stoccata a Maria De Filippi: “Non è questa la regola”

Tina Cipollari torna in studio ed riprende i suoi battibecchi quotidiani con la dama Gemma Galgani: cosa è successo

Tina Cipollari, dopo diverse settimane, è tornata nello studio di Uomini e Donne. Come molti sanno, era da un po’ di tempo che prendeva parte alle puntate del dating show in video collegamento da casa sua. Il motivo? Un impegnativo trasloco da Roma a Torino. In alcune registrazioni si è addirittura assentata, facendo preoccupare i fan.

Quest’oggi il suo rientro è stato turbolento: sono bastati infatti pochi minuti per tornare a prendere in giro ed attaccare la dama Gemma Galgani. Quest’ultima è entrata con il sottofondo musicale scelto dall’opinionista e, dopo un primo saluto, è partito prontamente un nuovo scontro.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Tina Cipollari ha notato che Gemma indossa le ballerine, invece delle scarpe con i tacchi. Quest’abitudine va avanti da quando la Galgani, qualche settimana fa, è caduta dalle scale. L’opinionista ha quindi iniziato a prenderla in giro, ma dalla controparte è arrivata secca la risposta: “Le rimetterò, si cambia nella vita. Cambiano le stagioni”.

La Cipollari nel corso della puntata esige l’applauso dal pubblico quando si scaglia contro Gemma, anche se la De Filippi chiarisce che si è liberi di applaudire quando si vuole. “Questa regola qui non vale”, tuona Tina. In molti sono realmente entusiasti di vederla più infervorata che mai, pronta a dar nuovamente brìo al dating show.