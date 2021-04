Morto Shunsuke Kikuchi, il creatore di tutte le musiche di Dragon Ball

La notizia è arrivata poco fa. All’età di 89 anni, si è spento Shunsuke Kikuchi: aveva creato tutte le musiche di Dragon Ball

Lutto nel mondo degli anime. All’età di 89 anni, è morto il compositore e musicista Shunsuke Kikuchi. Vera e propria leggenda, aveva creato tutte le musiche originali di Dragon Ball e Dragon Ball Z. Dalla sigla ai suoni durante i combattimenti, passando per i momenti più di suspance e la sigla di coda: tutti motivati noti ai grandi fan e ideati da Kikuchi.

In totale, tra il 1986 e il 1995 il musicista ha composto ben 23 opere sia per Dragon Ball che per il suo sequel Dragon Ball Z. Tante le colonne sonore create, anche al di fuori dell’avventura di Goku & Co. Basti pensare all’Uomo Tigre, piuttosto che Doraemon, Mazinga, Dr. Slump e Arale e Pollicina.

Chi era Shunsuke Kikuchi, scomparso all’età di 89 anni

Considerato uno dei più grandi musicisti per anime di tutti i tempi, Shunsuke Kikuchi si è spento all’età di 89 anni. La sua carriera va legata con la Toei Animation, casa di produzione di Dragon Ball. È da questo legame che sono nate le produzioni per Dr. Slump e Arale, piuttosto che UFO Robot Goldrake. Il suo ultimo lavoro in questo senso risale al 2011, quando Kikuchi creò le musiche per Dragon Ball Kai.

Diplomatosi al Conservatorio nel 1953, è considerato uno dei più grandi compositori di tutti i tempi per cartoni animati e produzioni televisive. Il suo stile era caratterizzato per le basi in 16 battute blues e pentatoniche con il ricorso a un up-tempo.