Meteo, anticiclone africano in arrivo: ancora piogge al Centro-Nord

E’ in arrivo l’anticiclone africano pronto a riscaldare il meteo della penisola. Durante la giornata odierna avremo ancora piogge sul Centro-Nord.

L’Italia vede la luce in fondo al tunnel anche per quanto riguarda il meteo, con l’anticiclone che porterà caldo su tutta la penisola a partire dal prossimo lunedì. Infatti ad oggi è ancora tanta l’instabilità che caratterizza la penisola, con precipitazioni che continuano a colpire diverse zone del paese. Durante questo mercoledì avremo quindi rovesci marcati su tutte le regioni del Centro, che andranno quindi a far calare le temperature in questo settore.

Altrove, invece, avremo ancora sole con cieli che però saranno caratterizzati da diverse nubi grigie. Quindi la primavera tarda ad arrivare per l’Italia, con la speranza degli italiani che possa arrivare un netto miglioramento dalla prossima settimana. Però, con l’arrivo del flusso di aria calda a partire da lunedì avremo una prima pausa dalle piogge, consentendo al meteo di assumere temperature primaverili. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla penisola italiana.

Meteo, ancora piogge in attesa dell’anticiclone: le previsioni

Non sarà una giornata facile quella di mercoledì dal punto di vista meteo, con l’anticiclone che ancora non garantirà una copertura completa su tutto il paese. Infatti si alterneranno piogge ed ampie schiarite su tutto il paese, con una giornata che si annuncia a dir poco variabile. Ma colpirà soprattutto l’instabilità su tutto il paese. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali dell’Italia.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tanta variabilità su tutto il settore. Infatti avremo annuvolamenti più marcati su Alpi e Prealpi e proprio qui potranno verificarsi diversi acquazzoni su diverse zone settentrionali. Nonostante questo clima a dir poco incerto, avremo ancora un aumento delle temperature con massime dai 15 ai 19 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora tatissime piogge che andranno a colpire tutto il settore, con un clima che si preannuncia burrascoso. Qui infatti non ci sarà tregua per nessuna regione, con le precipitazioni che colpiranno durante tutta la giornata, salvo esaurirsi durante le ore serali. Le temperature saranno in aumento nonostante le piogge, con temperature dai 18 ai 23 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un tempo ben soleggiato su tutto il settore. Durante il pomeriggio, però, ci saranno diversi annuvolamenti pronti a colpire l’intero Molise e parte dell’Appennino. Durante questo mercoledì, inoltre, non dovrebbero esserci precipitazioni. Le temperature faranno registrare un lieve aumento, con massime dai 21 ai 26 gradi.