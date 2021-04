Mediaset, tre donne da favola nelle nuove fiction: il pubblico sogna

Mediaset, scelte tre donne da favola nelle nuove fiction in vista della prossima stagione: storie forti, interpreti affascinanti e il pubblico sogna

Grandi manovre in casa Mediaset pensando alla prossima stagione televisiva. In attesa di conoscere tutto il palinsesto autunnale, sono state varate tre nuove fiction che parlano molto al femminile. Non è un caso che siano state scelte anche tre attrici amatissime dal pubblico, donne forte e molto espressive.

Vanessa Incontrada sarà la protagonista di ‘Fosca Innocenti’, Simona Cavallari interpreterà ‘Storia di una famiglia perbene’ mentre Laura Chiatti sarà uno dei volti nella fiction ‘Più forti del destino’. Tutti appuntamenti che terranno compagnia al pubblico nella prossima stagione televisiva.

Fosca Innocenti, con le riprese che iniziano in questi giorni, è girata a Roma e Arezzo. Mette al centro la figura di un vice questore che comanda una squadra di investigatrici tutta formata da donne. Ma c’è anche un uomo importate come Cosimo (Francesco Arca), amico del cuore di Fosca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ignazio Moser, una naufraga ci prova subito? Cecilia Rodriguez ‘preoccupata’

Mediaset, storia forti al femminile per le fiction della prossima stagione in tv

Più forti del destino, diretta da Alexis Sweet, è la versione italiana della serie francese Le Bazar de la Charité. In questo caso è ambientata a Palermo nel 1886 e ripercorre un drammatico fatto di cronaca. Durante l’inaugurazione della Mostra dall’Esposizione Nazionale scoppia un violento incendio che uccide soprattutto donne. Insieme a Laura Chiatti ci saranno altri volte amatissima dal pubblico come Giulia Bevilacqua ma anche Loretta Goggi e Sergio Rubini.

Infine Storia di una famiglia perbene è liberamente ispirato all’omonimo libro di Rosa Ventrella uscito tre anni fa. E come nel testo originale, la storia è ambientata a Bari a cavallo tra gli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Una storia di amicizia che diventa amore, quella tra Maria (Simona Cavallari) e Michele (Giuseppe Zeno), figlio di un boss della malavita locale.