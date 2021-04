Massimo Giletti, un nuovo ruolo in Tv: indiscrezione pazzesca

Indiscrezione pazzesca sul futuro lavorativo di Massimo Giletti. Il noto conduttore e giornalista potrebbe ben presto tornare al punto di partenza

A distanza di quattro anni dal suo ‘addio’, il giornalista e conduttore Massimo Giletti potrebbe tornare al timone di un programma televisivo su Rai Due. A lanciare l’indiscrezione è Tv Blog. Giletti aveva abbandonato la Rai nel 2017 in seguito ad una lite con l’ex direttore del gruppo televisivo, Mario Orfeo, e dopo che il suo appuntamento domenicale con il programma “l’Arena” era stato annullato.

Subito dopo il suo abbandono alla Rai, Massimo Giletti si è spostato su La 7 con “Non è l’Arena” ma adesso potrebbe nuovamente tornare indietro. Difatti, in seguito al successo che il giornalista sta ottenendo su La 7 dove nel corso dell’ultimo appuntamento domenicale ha raggiunto picchi del 15% di share, la Rai sembrerebbe intenzionata a riprenderselo.

Con il successo riscosso in questi quattro anni anche su La 7, la Rai starebbe pensando di richiamare a se il conduttore Massimo Giletti. Questo ultimo potrebbe risollevare Rai Due che nell’ultimo periodo sembrerebbe aver perso colpi.

Difatti, le ultime indiscrezioni farebbero pensare ad un suo ritorno con un programma di informazione in onda il giovedì sera su Rai Due. Per il giornalista sarebbe un ritorno alle origini in quanto abbia esordito come conduttore proprio su Rai Due negli anni ’90 presentando i format “Mattina in Famiglia”, “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”.

Per il momento, Giletti non ha ancora commentato questo possibile cambiamento nella sua carriera televisiva e lavorativa. Attenderemo quindi ulteriori aggiornamenti.