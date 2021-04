Martina Rossi, 3 anni di condanna per gli imputati: “Fu tentato stupro”

Caso Martina Rossi, i due imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono stati condannati a 3 anni

Nuovi sviluppi per ciò che riguarda il caso Martina Rossi, la studentessa 23enne morta il 3 agosto 2011 dopo essere precipitata da un balcone a Palma di Maiorca. La corte di appello di Firenze ha condannato poco fa a 3 anni i due imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi.

Stando a quanto riferisce l’accusa, la ragazza stava cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. La condanna è di tentata violenza sessuale di gruppo. “Dicono che il sole vada ai belli, ma oggi è andato ai giusti. Questa è la fine di un tentativo di fare nuovamente del male a Martina. Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Il mio pensiero va a lei, ai suoi valori, a una persona che non ha fatto niente e ha perso la vita” ha dichiarato il padre Bruno Rossi dopo la sentenza.

Martina Rossi, 3 anni di condanna per i due imputati

Intorno alle ore 16 di oggi pomeriggio, il presidente Alessandro Nencini ha letto in aula la sentenza nei confronti dei due giovani condannati. Presenti anche i genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo, che a lungo hanno lottato per far riaprire il caso. La corte ha accolto la pena che venne illustrata lo scorso 7 aprile. Al termine della requisitoria, il procuratore generale Luigi Bocciolini aveva chiesto la condanna a 3 anni di reclusione.

Stando alla ricostruzione dell’accusa, nella notte tra il 2 e il 3 agosto Martina Rossi salì in camera a Palma di Maiorca insieme ai due giovani. Le amiche della vittima erano già in compagnia degli altri due ragazzi della comitiva, e avevano formato due coppie. All’alba, Martina precipitò dal balcone per sfuggire ad un tentativo di stupro.