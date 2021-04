Fabrizio Corona esce “a riveder le stelle”: la reazione di Asia Argento – FOTO

Fabrizio Corona nuovamente libero esprime la sua felicità su Instagram, a supporto tanti personaggi del mondo dello spettacolo

Una citazione dantesca, la frase di chiusura dell’Inferno di Dante Alighieri: così Fabrizio Corona mette a nudo la sua libertà e la sua uscita dall’inferno finora attraversato. “E quindi uscimmo a rivedere le stelle” la didascalia di un post su Instagram con il paparazzo per strada che si riprende la libertà tanto agognata.

All’interno dello stesso post, Corona ringrazia tutti per l’affetto: “Grazie a tutti per l’affetto ed il sostegno che mi avete dato”. Immediatamente dopo le immagini crude girate per settimane in merito al suo arresto ed il ritorno in carcere, sono stati tantissimi i fan ed i personaggi del mondo dello spettacolo che gli hanno dimostrato la loro vicinanza.

Fabrizio Corona libero: la reazione di Asia Argento

Fabrizio Corona e Asia Argento hanno avuto una relazione per un po’ di tempo, anche lei ai tempi dell’arresto si era tanto prodigata per il suo ex amore. Dopo il post su Instagram il suo commento di supporto è stato: “Più forte, centrato e lucido che mai. Il futuro ti riserverà enormi soddisfazioni. Ti voglio bene Fabrizio”. Non è stata l’unica a lasciare un pensiero per il paparazzo ormai libero e tornato a casa propria dopo una lunga agonia e diverse settimane di sciopero della fame.

Laura Chiatti, attrice e modella italiana, ha voluto salutare Fabrizio sotto il medesimo post; con lei anche tantissimi fan che gli hanno augurato il meglio e di riuscire a trovare, finalmente, un po’ di serenità.