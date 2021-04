Coprifuoco, Gelmini: “Pronti a modificare le regole, ecco come”

Coprifuoco, la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini ha affrontato il tema e le possibili modifiche

È senza dubbio il tema più caldo delle ultime settimane: il coprifuoco. Con il decreto riaperture, sono tornate le zone gialle e i ristoranti hanno potuto riaprire anche a cena. A far storcere il naso è però l’obbligo di tornare a casa entro le ore 22, misura che di fatto taglia le gambe alla ristorazione di sera.

A seguito delle continue discussioni e litigi tra forze politiche, si è arrivati ad una prima conclusione: in base ai numeri, potrebbero esserci modifiche anche nell’immediato futuro. Lo ha confermato la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, in collegamento da remoto al Festival del Lavoro: “Pronti a intervenire gradualmente sulle regole e ad alzare il coprifuoco alle 23, fino a toglierlo del tutto“.

Coprifuoco, Gelmini: “Analisi sull’andamento ogni 15 giorni”

Come confermato dalla ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini al Festival del Lavoro, all’interno del decreto è presente un meccanismo che prevede l’analisi dei dati su contagi e vaccinazioni ogni 15 giorni. “Siamo consapevoli che la pandemia ha bruciato molti posti di lavoro. Stando alle stime dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro, nel 2020 il numero di ore lavorate è calato dell’8,8% rispetto al 2019” ha sottolineato la ministra: “Si tratta di 12 miliardi di ore perse a settimana, ossia 250 milioni di posti di lavoro a tempo pieno“.

“Il vero ristoro sarà il poter tornare a lavorare, riaprendo attività economiche e garantendo i posti di lavoro. Il virus non è ancora sparito, agisce attraverso le varianti. È per questo che il governo Draghi ha deciso di procedere con riaperture graduali e in sicurezza” ha concluso la Gelmini.