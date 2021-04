Cashback, spunta una grossa novità in Italia. Ora è possibile guadagnare in base a quanto… si fatica. Ecco cos’è quest’ultima novità

“Foggia in Bici, più pedali, più guadagni”. E’ questo lo slogan del nuovo cashback lanciato dal comune pugliese per incentivare a una mobilità più pulita per il bene della città e dell’intero pianeta. Così parallelamente al bonus mobilità stanziato dal governo che consente l’acquisto di una bicicletta o altro mezzo green con lo conto del 60%, il contesto pugliese ha lanciato questa lodevole iniziativa soprattutto in vista dell’estate quando, Covid-19 permettendo, sarà possibile fare dei piacevoli giri all’aria aperta tra la spensieratezza generale.

Cashback bicicletta: novità in Puglia

Per accedere al servizio bisogna accedere al sito del comune. Qui, come spiegato, ci si iscrive e da lì sarà possibile ottenere un guadagno. Questo, più precisamente, sarà di di 0.25 euro a chilometro “per ogni tragitto casa/lavoro e casa/scuola, mentre per gli altri percorsi si ottengono euro 0,15 a chilometro”, come si legge nelle indicazioni ufficiali.

Oltre all’iscrizione, sarà necessario equipaggiare la propria bicicletta con un sistema tecnologico collegato a un GPS che lo stesso comune consegnerà e col quale sarà possibile controllare velocità e percorsi effettuati. A quel punto, una volta raggiunto un ‘tesoretto’, sarà poi possibile ottenere il rimborso. Questo, tuttavia, sarà elargito in forma di voucher da utilizzare nei negozi che avranno aderito all’iniziativa.