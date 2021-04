Calciomercato Milan, primo colpo per l’estate: affare ai dettagli

Calciomercato Milan | C’è il primo colpo per la prossima stagione: l’affare per il calciatore è in via di definizione. I dettagli

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il Milan ha trovato il terzo portiere per la prossima stagione. Si tratta di Antonio Mirante, classe 1983 che vedrà scadere il proprio contratto con la Roma a fine stagione. Il calciatore campano dovrebbe firmare un contratto annuale con opzione. Prenderà il posto di Antonio Donnarumma, anch’egli in scadenza.

L’attenzione, però, è concentrata su Gigio Donnarumma che potrebbe partire a zero a fine stagione. La distanza tra domanda ed offerta in merito all’ingaggio è ancora ampia, ma nelle prossime settimane le parti coinvolte torneranno a parlare del da farsi. Il portiere è ambito da mezza Europa, tra cui la Juventus.

I rossoneri, però, non si faranno trovare impreparati in caso di addio dell’estremo difensore classe ’99. Pare infatti che sia stato bloccato Mike Maignan del Lille per 18 milioni di euro.

Calciomercato Milan, dubbi in difesa: cosa accadrà

Nelle ultime settimane la difesa del Milan non si è mostrata impenetrabile come nella prima parte di stagione. In realtà è l’intera squadra che sta accusando un periodo di flessione che rischia di compromettere la bella annata disputata fino ad ora.

A proposito di difensori, Tomori, in prestito dal Chelsea, sta convincendo tutti e potrebbe essere riscattato a patto che i Blues abbassino le richieste da 27 milioni di euro. Diversa la situazione di Romagnoli, escluso come titolare dalle ultime gare, che potrebbe invece andar via. Il calciatore piace a Lazio e Barcellona.

I rossoneri, in caso di addio dell’ex Roma, dovrebbero fiondarsi sul mercato per trovare un sostituto. I due nomi sul taccuino di Maldini restano Milenkovic della Fiorentina e Tomiyasu del Bologna.