La Juventus potrebbe dire addio ad uno dei suoi obiettivi per la campagna estiva di mercato. La Roma è entrata a gamba tesa e il giocatore potrebbe scegliere la capitale come sua prossima destinazione.

La Juventus dopo l’idea della Superlega sta vivendo un periodo buio, un abisso. Pirlo è a rischio così come lo è Cristiano Ronaldo. Il portoghese non brilla e un addio al termine della stagione sembra essere la decisione migliore per entrambe le parti. CR7 però per trasferirsi in un altro club dovrà ridimensionare il suo contratto faraonico e tornare a somme nettamente inferiori.

Dopo Ronaldo è la volta di Andrea Pirlo. L’idea di mettere in panchina un allenatore alla sua prima esperienza è stata contestata da tutti e difesa da Agnelli fino alla fine, ma nel caso in cui la Juventus non chiuda il campionato tra le prime quattro la fiducia dell’ex faro del centrocampo del Milan prima e della Juventus poi verrebbe meno.

Calciomercato Juventus, ostacolo Roma: può saltare tutto

Pirlo e Fonseca, due destini che si uniscono. La Roma in semifinale di Europa League ma settima in campionato mentre la Juventus a rischio qualificazione Champions League. Il tecnico bianconero, così come il portoghese vivono giorni concitati e ognuno vede materializzarsi rispettivamente le ombre di Tudor e Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano ex Juventus e Napoli si avvicina sempre più alla Roma e così si delineano trattative di mercato legate al cambio di allenatore sulla panchina giallorossa. Una delle priorità riguarda l’acquisto di un centravanti, ossia di Milik.

I contatti con il suo entourage sono stati riattivati in questi giorni. La scorsa estate il bomber polacco aveva già cominciato a informarsi per prendere casa nella Capitale e dopo un corteggiamento della Vecchia Signora, Milik sembra essere pronto a vestire giallorosso.