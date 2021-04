Calciomercato Juventus, bomba pazzesca: dimissioni di Pirlo!

Spuntano novità sul calciomercato della Juventus. Voci di corridoio, infatti, affermano che mister Pirlo sarebbe vicino alle dimissioni: cosa sta succede.

Non è di certo una stagione facile quella della Juventus, con il calciomercato della prossima sessione che dipenderà soprattutto dalla qualificazione alla prossima Champions League. Ma questa non è l’unica nota negativa, infatti, mister Andrea Pirlo dopo aver ricevuto a lungo la fiducia della dirigenza, adesso sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni. A riportare la clamorosa indiscrezione ci avrebbe pensato ‘La Gazzetta dello Sport‘.

La notizia avrebbe gettato nel panico anche la dirigenza dei bianconeri che adesso starebbero cercando un traghettatore per terminare la stagione. Tutto dipenderà dalla decisione dello stesso Pirlo che potrebbe arrivare anche tra poche ore. Una situazione a dir poco delicata per la Vecchia Signora, che rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League. Andiamo quindi a vedere le idee della dirigenza per il post-Pirlo.

Calciomercato Juventus, Pirlo vicino alle dimissioni: i possibili successori

Con Andrea Pirlo vicino alle dimissioni, la dirigenza della Juventus starebbe sondando il calciomercato degli allenatori. Al momento l’unico tecnico disponibile è il grande ex Massimiliano Allegri. Infatti il tecnico toscano viene da quasi due anni di pausa e non ha mai chiuso al ritorno alla Vecchia Signora. Con il giusto progetto tecnico, Allegri potrebbe tornare a sedere sulla panchina dell’Allianz Stadium.

La priorità dei bianconeri è terminare al meglio questa stagione, ma non solo. Infatti si deve progettare al meglio il futuro, con Zinedine Zidane che sarebbe uno dei nomi più caldi per il futuro. L’attuale tecnico del Real Madrid è impegnato nelle semifinali di Champions League contro il Chelsea. Durante la sua giovane carriera da allenatore, però, il franco-algerino avrebbe stupito tutti, aggiungendo al suo palmares: 3 Champions League, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Europee, oltre che due campionati spagnoli ed altrettante supercoppe. Insomma Paratici e Nedved faranno di tutto per convincere il tecnico madridista, per continuare ad inseguire la conquista della massima competizione europea.