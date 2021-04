Batteria del computer, il trucco per farla durare molto più del normale

Esiste un trucco molto semplice per far durare la batteria del computer molto di più. Ecco di cosa si tratta

Soprattutto con lo scoppio dell’emergenza pandemica e la diffusione dello smart working, i computer sono diventati uno strumento fondamentale di lavoro anche da casa. Per comodità e facilità d’utilizzo, sono molto più diffusi i PC portatili rispetto a quelli fissi. Uno dei fattori ai quali bisogna tener conto è la durata della batteria di questi ultimi, che dopo qualche anno inizia a dare problemi.

In realtà, non sempre le cause sono da attribuire esclusivamente alla vecchiaia del dispositivo. Ci sono infatti alcuni semplici accorgimenti che permettono di migliorare di molto l’efficienza e l’autonomia del computer. Ecco cosa bisogna fare per un lungo utilizzo ad autonomia ridotta.

Batteria del computer, ecco come aumentarne l’efficienza

Esiste un trucco nello specifico che permette di migliorare la batteria del computer: l’utilizzo dei powerbank. Si tratta fondamentalmente di batterie ricaricabili portatili, che si collegano tramite porta usb e permettono al vostro device di allungare l’efficienza anche di diverse ore. Ce ne sono tantissimi disponibili online, ma bisogna stare attenti alle caratteristiche: alcuni sono infatti utilizzabili solo con gli smartphone.

Primo fattore del quale tener conto è la tensione del powerbank che, se non corretta, potrebbe causare enormi danni al PC. Il consiglio è di sceglierne uno a partire da 25000mAh. Più vanno a salire i milliampereora, maggiori saranno le ricariche da poter effettuare con la stessa batteria portatile. In questo modo, il vostro computer portatile non sarà mai scarico.