Ballando con le stelle, anticipazioni sul cast: nomi pazzeschi

Ballando con le stelle, anticipazioni sul cast per la prossima edizione del talent show di Rai 1: Milly Carlucci punta su nomi pazzeschi

Nella prossima stagione di Rai Uno, in attesa che siano presentati i palinsesti ufficiali, ci sono poche certezze. Una è rappresentata da Ballando con le Stelle, pronto per tornare come programma di punta nel serale anche se molto probabilmente dovrà sfidare ancora una volta Tu sì que vales. In attesa di conferme ufficiali, infatti, il talent dovrebbe tornare il prossimo autunno con un cast che promette scintille.

L’ultima edizione di Ballando ha confermato la bontà del format, che non conosce crisi anche a distanza di tempo, e incoronato come vincitori Gilles Rocca (oggi all’Isola dei Famosi) e Lucrezia Lando. Ma la coppia in assoluto più amata e discussa è stata senza dubbio quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Rodaro, vincitori morali della sfida.

A chi toccherà nella prossima edizione? Secondo il portale Bubino Blog ci sono certezze, probabilità e anche rifiuti. L’unico nome che al momento possiamo accostare al programma di Milly Carlucci è quello di Martina Sambucini, Miss Italia 2020, che è guà uscita allo scoperto parlando di trattative avanzate con la produzione. Una dichiarazione non smentita da nessuno e quindi dobbiamo prenderla per vera.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci sogna due nomi ma ci sono anche le autocandidature

Ballando con le Stelle, ma quali sono i sogni di Milly Carlucci per il suo talent? Da anni insegue due nomi su tutti, quello di una collega e di un personaggio amatissimo dal pubblico. La prima è Antonella Clerici che fino ad oggi ha sempre rifiutato anche se le due sono molo amiche. Milly glie lo ha ricordato ancora di recente, ospite a È sempre mezzogiorno, e aspetta una risposta. L’altro invece è Francesco Totti che ha sempre declinato l’invito forse anche per non andare contro gli interessi di Ilary Blasy che lavora per la concorrenza.

Ma ci sono anche le autocandidature. Come quella di Valeria Fabrizi, la popolarissima Suor Costanza di Che Dio ci aiuti! che da tempo sogna di esibirsi su quella pedana, Oppure di Samantha De Grenet. Intervistata da Super Guida Tv, ha detto che quello sarebbe per lei lo spettacolo giusto ma teme che per chi ha partecipato ad un reality non possa esserci posto. E anche Beppe Convertini, oggi conduttore di Linea Verde su Rai Uno, ha detto di sperare in una chiamata.