La puntata odierna di Uomini e Donne sarà particolarmente ricca di contenuti e colpi di scena. Le anticipazioni.

La puntata di oggi mercoledì 28 aprile di Uomini e Donne continuerà a regalare emozioni e non mancheranno i colpi di scena. La puntata di ieri ha visto al centro della scena i protagonisti del trono over, mentre oggi verrà dato spazio a Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

Il trono di Massimiliano potrebbe riservare delle sorprese in quanto il tronista sta uscendo con Eugenia, Vanessa e Federica. Se con le prime due ci sono stati dei baci, con Federica, giunta in trasmissione poche settimane fa, il discorso è leggermente diverso. Nonostante l’attrazione fisica evidente Massimiliano potrebbe decidere di eliminarla.

Anticipazioni Uomini e Donne, confusione in studio: svelato il mistero

In studio c’è confusione. Come Massimiliano, anche Giacomo Czerny è confuso e non sa ancora chi scegliere tra Martina e Carolina. Nel corso della puntata in onda oggi, potrebbe essere svelato anche il mistero di Armando Incarnato, assente da qualche puntata.

Non essendoci anticipazioni ufficiali, non possiamo fornirvi ulteriori dettagli. Per il resto bisognerà semplicemente attendere l’inizio della puntata per scoprire cosa accadrà oggi mercoledì 28 aprile.