Amici 20, ballerino in crisi: interviene la sua insegnante

In seguito ad una telefonata con la sua ragazza, Samuele è caduto nello sconforto più totale: è stata la Peparini ad aiutare il ballerino

Nel daytime di “Amici 20″ andato in onda oggi, mercoledì 28 aprile, uno dei ballerini ha mostrato tutta la sua fragilità dopo una telefonata con la fidanzata, Claudia. Stiamo parlando di Samuele Barbetta arrivato in sala prove con pochissime energie.

Ad aiutare il ragazzo è stata la sua insegnante Veronica Peparini la quale ha cercato di farlo sfogare. Ma inizialmente Samuele si è mostrato un po’ restio spiegando all’insegnate di non avere più idee che possano aiutarlo nelle coreografie. Ma la Peparini convita che ci fosse dell’altro ha insistito chiedendogli appunto se la danza fosse il vero motivo del suo malessere.

A questo punto Samuele ha abbassato lo sguardo ed ha spiegato alla coreografa che quando c’è la sua ragazza di mezzo non riesce a parlare mascherando ancora una volta tutto il problema. Percependo la sua difficoltà, l’insegnante gli ha proposto di telefonare insieme Claudia.

Samuele disperato viene aiutato dalla Peparini: “Possiamo chiamare Claudia e parlarci insieme”

Dinanzi al pianto di Samuele la Peparini non ha resistito. L’insegnate ha così cercato di aiutare il ballerino di “Amici 20” in ogni modo. Samuele inizialmente ha provato a mascherare il suo malessere raccontando di non avere più idee nella danza. Ma l’insegnate ci aveva visto lungo, difatti, dopo avere insistito un po’ il ballerino ha sbottato: la distanza con la sua ragazza non lo aiuta.

Samuele si è lasciato così andare raccontando di avere paura di perdere Claudia, ma la Peparini gli ha spiegato che essendo anche la ragazza una ballerina dovrebbe comprendere Samuele ed accettare questa lontananza. Il ballerino ha così mostrato le sue intenzioni a volerla telefonare per sapere se lei ci fosse ancora ad aspettarlo.

Veronica Peparini assieme a Samuele ha telefonato Claudia ed è stato proprio l’insegnate a parlare con la ragazza. La Peparini le ha spiegato che Samuele è innamoratissimo e che per lui le cose vanno bene solo se lei lo sostiene. Ha inoltre cercato di farle capire che il ballerino nel talent show è concentrato solo sulla danza e sul percorso che sta facendo.

Infine, alla domanda della Peparini che le chiedeva lei come si sentisse, Claudia ha risposto: “Samuele mi manca molto. Penso che tutti i problemi nella mia testa siano dovuti al fatto che mi manca. Mi manca moltissimo parlare con lui dopo essere stati al cinema o stare abbracciati anche in silenzio”.

Grazie all’intervento della sua insegnante, a Samuele è subito tornato il buonumore. Claudia gli ha chiesto se appena sarà uscito da “Amici 20” balleranno insieme e naturalmente il ragazzo le ha risposto di si. Sembra questa una promessa che li vedrà ancora insieme quando Samuele avrà terminato il suo percorso al talent show di Mediaset.