Whatsapp, si avvicina l’aggiornamento: in arrivo una grossa novità

Tantissime novità sono in arrivo su Whatsapp con il prossimo aggiornamento iOS: la faranno da padrone nuove emoji

Nelle prossime ore o, al massimo, tra qualche giorno i possessori di un iPhone riceveranno l’aggiornamento ad iOS 14.5. Oltre a poter sbloccare lo smartphone con il volto, pur indossando la mascherina, saranno disponibili una serie di emoji Whatsapp. Di queste si parla da tempo, anche perché i tester li hanno notati nella beta del sistema operativo.

Whatsapp, i dettagli sulle nuove emoji

Sono gli esperti di emojipedia ad offrire in anteprima il pacchetto di nuove emoji che vedono diverse novità, ma non ci si ferma qui. La vera rivoluzione sta nella possibilità di applicare la barba, non solo quindi il cambio di colore, alle faccine di sesso femminile. Un’altra novità riguarda la possibilità di riprodurre innamorati di qualsiasi genere e con qualsiasi colore della pelle.

Truffa nelle ultime ore

Un nuovo pericolo è stato segnalato nelle ultime ore dagli utenti in merito ad una truffa legata a Whatsapp. Si tratterebbe di un messaggio da un contatto sconosciuto in cui si chiede di cliccare un link allegato per inserire le proprie informazioni ed evitare la sospensione dell’account, di lì a breve a pagamento.

Questa truffa non è nuova, ma potrebbe comunque mietere diverse vittime, ignare ed inesperte. Il consiglio è semplicemente quello di non rilasciare mai informazioni private, soprattutto se da account sospetti. Il team di Whatsapp inoltre non richiede mai info personali ai propri utenti, né tantomeno attraverso una classica chat.