Royal Family, clamorosa indiscrezione: “Via dalla famiglia”

Una clamorosa indiscrezione alla Royal Family che vede al centro della decisione il Principe Carlo ed i suoi figli

Nonostante sembrava essere tornato il sereno nella Royal Family a seguito della morte del Principe Philip, non è durato evidentemente molto. La dipartita del marito della Regina Elisabetta ha permesso a loro figlio, Carlo, di avvicinarsi al trono e quindi alle redini dell’intera famiglia. È proprio con questo “potere” conferitogli che il Principe del Galles ha pensato di ristabilire l’ordine.

LEGGI ANCHE > > > Harry e William, arriva la decisione della Regina: non lo faranno

La biografa Angela Levin ha spiegato che l’intenzione dei Windsor è quella di “abbandonare Harry e Meghan”. Una decisione tutt’altro che inaspettata visto l’atteggiamento della coppia nei confronti della Royal Family e tutti i dispetti conseguiti negli ultimi mesi.

NON PERDERTI > > > Principe Filippo, Harry si sente in colpa: il motivo della sua sofferenza

Royal Family, tutte le decisioni di Carlo: tagli in famiglia

La scrittrice inglese ha spiegato che la volontà è quella di “tagliare i rami secchi” ed in qualche modo “sfoltire la Royal Family”. Stando a quanto scrive, è sempre stata la Regina “a tenere i rapporti familiari ben stretti per ragioni sentimentali”. Purtroppo è parso evidente che Elisabeth II è cambiata alla morte del suo amato Philip e per questo potrebbe esserci un cambio di rotta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Harry e Meghan, contattata nove volte la polizia: che spavento!

Sembrerebbe che “lo sfoltimento” partirebbe da Harry e Meghan, ma non si fermerebbe soltanto a loro. Sulla “black list” ci sarebbero anche la Principessa Anna, il Principe Andrea, le principesse Beatrice e Eugenia di York, il conte e la contessa di Wessex, il duca e la duchessa di Gloucester; il duca e la duchessa del Kent e le figlie.