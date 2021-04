Ignazio Moser, una naufraga ci prova subito? Cecilia Rodriguez ‘preoccupata’

Una naufraga mette in allerta Cecilia Rodriguez: il suo fidanzato Ignazio Moser presto sarà con loro in Honduras, ma insorgono i primi problemi

L’arrivo di Ignazio Moser sulle sponde dell’Isola dei Famosi è atteso a giorni e la sua partecipazione al reality show ha già creato tanto spettacolo. L’ex ciclista fa parte del gruppo degli “arrivisti” ovvero coloro che subentrano a programma in corso, insieme a Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Quest’ultima, ex meteorica del TG4 ha avvisato Cecilia: “Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale”.

Le sue parole a NuovoTV potrebbero creare non poco malcontento nella sorella di Belen che, già in passato, ha vissuto un doloro allontanamento dall’amato. Nell’ambiente, inoltre, si vocifera che la Rodriguez sia particolarmente gelosa del suo ragazzo, motivo per il quale l’approdo in Honduras è dovuto prima passare a setaccio della modella.

Isola dei Famosi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: che succederà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembrano essere, ad oggi, una coppia molto affiatata. Impossibile dimenticare gli screzi passati che, evidentemente, hanno fortificato l’amore tra i due. Tuttavia, l’esperienza all’Isola dei Famosi potrebbe mettere a dura prova i sentimenti dell’uno e dell’altro, specialmente dopo le dichiarazioni della Ferrera. Ad attendere Moser, alla Playa Palapa un gruppo già bello folto e affiatato: c’è da capire come reagiranno a tutti questi new entry.

Intanto, l’ex ciclista sarebbe dovuto sbarcare in Honduras già questo lunedì, tuttavia le questioni burocratiche affrontate in Messico hanno rallentato la sua venuta. Non è escluso che il nuovo naufrago possa arrivare durante la puntata registrata del giovedì.