Fortnite accoglie la skin di Neymar: le abilità e le sfide del personaggio

Per tutti i possessori del Pass Battaglia su Fortnite, è finalmente disponibile la skin di Neymar. Ecco le abilità e le sfide disponibili

Questa mattina, gli utenti di Fortnite si sono momentaneamente ritrovati i server offline. Nessun allarmismo, comunque: Epic Games è solita bloccare tutto per poche ore, così da inserire i nuovi aggiornamenti. Questa volta si è trattato di qualcosa di grosso: l’arrivo della skin di Neymar Jr. La star del PSG entra ufficialmente a far parte del videogioco, come annunciato nelle settimane passate.

Al momento del riscatto, si ottengono anche un’emote a forma di pallone ed uno stendardo esclusivo. Ci sono però tanti altri oggetti collezionatili legati al fuoriclasse brasiliano, disponibili al completamento di alcune sfide a tema. Andiamo a vedere cosa fare per ottenere il tutto, oltre alle abilità del calciatore nel videogioco.

Fortnite, abilità e sfide della skin di Neymar

Se anche voi avete il Pass Battaglia su Fortnite, potete finalmente riscattare la skin di Neymar Jr. Il fuoriclasse brasiliano entra a far parte della lunga lista di “eroi” selezionabili, e porta con sé tante abilità e sfide esclusive. Tra i collezionabili extra che si possono ottenere, c’è il dorso decorativo Trofeo Joia: basterà calciare al volo il pallone giocattolo per 500 metri.

Se invece vi interessa il piccone Colpo del Giaguaro, la sfida vi chiede sei segnare un gol. La novità principale è però la possibilità di trasformare la skin in una sorta di supereroe stile Black Panther. Dovrete uccidere tre avversari per ottenere remote Shh, che consentirà al personaggio di trasformarsi.