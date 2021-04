Covid, Usa verso stop obbligo di mascherina: le nuove regole

Covid, gli Usa si preparano ad abbandonare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Ecco tutte le nuove regole in arrivo

Gli Usa sono pronti a ripartire. Dopo i mesi difficili vissuti a causa dell’emergenza Covid, le restrizioni e una campagna vaccinale efficiente stanno portando ad un allentamento delle misure restrittive (quasi) decisivo. Nelle prossime ore, il presidente americano Joe Biden illustrerà le nuove linee guida delle autorità sanitarie per tutti coloro che si sono già vaccinati.

Non ci sarà più l‘obbligo di indossare la mascherina all’aperto. È questo uno dei punti che più stanno facendo discutere negli ultimi giorni e che presto il governo annuncerà. Le vaccinazioni stanno proseguendo a passo spedito, tanto che – nelle prossime settimane – molte dosi di AstraZeneca in eccesso potrebbero essere inviate ai paesi europei.

Covid Usa, l’appello a Trump: “Convinca i suoi seguaci a vaccinarsi”

Stando a quanto riportato da alcuni media americani, alcuni dei più stretti consiglieri di Donald Trump starebbero chiedendo all’ex presidente degli Usa di convincere i suoi seguaci a vaccinarsi. Dando un’occhiata ai dati emersi, infatti, sembra che circa la metà degli elettori repubblicani siano piuttosto scettici sulla somministrazione del farmaco anti Covid, e molti di questi si dichiarano addirittura No Vax.

È una situazione al limite, che addirittura mette a rischio il raggiungimento dell’immunità di gregge negli Stati Uniti. Il tycoon non ha ancora partecipato ad alcuna campagna promozionale per la vaccinazione, e ha dalla sua oltre 74 milioni di elettori che lo hanno votato nel 2020. La speranza è che segua quanto fatto anche da altri ex presidenti Usa, che si sono mossi per convincere i cittadini a sottoporsi al vaccino.