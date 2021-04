Covid, emergenza totale in India: crematori illegali a cielo aperto

La situazione legata al Covid in India è drammatica. Oltre 300mila contagi al giorno e crematori illegali a cielo aperto

Un’emergenza sempre più al limite quella che sta vivendo l’India. Il paese è al collasso, ci sono 300mila contagi al giorno e i corpi dei defunti vengono cremati in strada e sulle rive del già inquinatissimo fiume Yamuna. A mostrare le immagini strazianti i familiari delle vittime, che stanno pubblicando sui social le pire fai-da-te che si azionano illegalmente nella notte.

La situazione drammatica si è allargata ai crematori di Delhi e delle altre grandi città. Le strutture autorizzate non riescono più ad accettare i cadaveri per lo svolgimento dei riti funebri e manca la legna per le pire. I crematori elettrici stanno invece continuano a funzionare senza pause, a pieno ritmo 24 ore al giorno.

Covid, India: “Non abbiamo più spazio per seppellire i defunti”

“Da quando questo cimiterio esiste, è la prima volta che viviamo una situazione del genere” ha spiegato il resopnsabile dello storico cimitero musulmano di Delhi Jadid Qabristan Ahle Islam: “Ci sono i parenti delle vittime che ci supplicano di seppellire i loro cari, ma non abbiamo più spazio disponibile“. La capitale così come tutte le altre grandi città dell’India: una situazione al limite del collasso, col Covid che continua ad avanzare anche a causa della nuova variante esplosa.

“Mettetevi le mascherine dentro casa” ha sollecitato il governo indiano ai propri cittadini, per tentare di fermare una situazione ormai insostenibile. Solamente ieri, ci sono stati quasi 353mila nuovi contagi: si tratta dell’ennesimo record mondiale. Molti paesi – tra cui l’Italia – hanno già bloccato i collegamenti con l’India almeno fino al prossimo 15 maggio.