Coprifuoco, ‘lite’ tra le forze governative: come stanno le cose ad oggi

Nella maggioranza è scontro sulla questione legata al coprifuoco, anche se l’esecutivo non intende cedere rispetto a quanto deciso: le ultime

E’ scontro al governo in merito al coprifuoco. Fratelli d’Italia insiste per eliminarlo, mentre Giorgia Meloni invita il centrodestra ad essere d’accordo sul punto da discutere a Montecitorio.

“Se si apre o se si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno”, tuona Matteo Salvini della Lega che, però, pare sia pronto a presentare anch’esso un punto all’ordine del giorno. Forza Italia, maggiormente moderata, ha chiesto al governo di intervenire a metà maggio per la modifica della misura.

L’esecutivo non vuole cedere al pressing, ma potrebbe decidere di trovare un compromesso con tutte le forze.

Coprifuoco, quali sono i possibili scenari

Diversi sono i possibili scenari riguardanti le sorti del coprifuoco, i quali potrebbero verificarsi di qui a breve. La possibilità più accreditata è che per ora resti alle 22, almeno fino al prossimo decreto, quando poi si valuterà il da farsi anche in relazione ai contagi. Un’altra opzione è che tra due settimane si passi già a valutare il tutto, modificando il decreto in corsa.

Non è da escludere che la prossima settimana si possa estendere il coprifuoco alle 23, anche se appare difficile. Più plausibile che venga studiata una chiave riservata a chi cena presso i ristoranti. Quasi totalmente impossibile che il governo ceda alle richieste di alcuni partiti di eliminare totalmente il coprifuoco.