Chiara Ferragni, svolta radicale rispetto al passato: ora è ufficiale

Una svolta radicale per Chiara Ferragni che si diletta sempre in cose molto nuove per l’influencer moglie di Fedez

Chiara Ferragni con il suo brand ha lanciato sul web un videogioco. “Rescue Matilda” (salva Matilda, ndr) è la nuova idea di casa Ferragnez. L’obiettivo del gioco, come suggerisce il titolo, è quello di salvare la cagnolina dell’influenzar tra bocche giganti e cactus da superare.

Innanzitutto bisogna partire scegliendo l’outfit perfetto per la principessa Chiara, poi dopo il primo livello di istruzioni e tutorial sullo svolgimento del gioco, si è pronti a giocare ufficialmente. L’ultimo livello sembrerebbe essere complicato da raggiungere, tuttavia, c’è una classifica apposita per identificare il giocatore col miglior punteggio.

Chiara Ferragni e Fedez: il nuovo mondo della coppia

Rescue Matilda – che sicuramente Fedez avrà già terminato – è stato creato in collaborazione con il pixel artist Manolo “The_Oluk” Saviantoni e il game developer Samuele Sciacca. Gamindo è lo sviluppatore del gioco, si tratta di una giovane startup italiana che ha stretto un contatto con Chiara Ferragni per la creazione del gioco a partire da un post della stessa su Instagram. Il videogioco è totalmente gratuito ed è possibile giocare da smartphone, tablet o pc.

Non troppi giorni fa, invece, Fedez ha lanciato sul mercato il suo marchio di smalti con un video promozionale anche piuttosto divertente: