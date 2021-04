Bianca Guaccero, pessimo annuncio sul Covid: le condizioni di salute

La conduttrice Bianca Guaccero, già positiva al Covid-19, ha dato un pessimo annuncio ai fan sullo stato di salute

Bianca Guaccero è ancora positiva al Coronavirus. E’ stata la conduttrice stessa ad annunciarlo ai suoi fan su Instagram. “Sono debolmente positiva”, ha spiegato dopo aver ricevuto l’esito del tampone in mattinata. Ha speso parole anche per coloro che la sostengono: “Vi voglio bene e grazie per l’affetto che sempre mi dimostrate mi avete fatta sentire meno sola in questo momento particolare. Non solo per la malattia ma anche per la mente, il cuore”. Poi ha annunciato l’appuntamento con Detto Fatto alle 15.15, come sempre su Rai 2, che sta conducendo da casa sua. Bianca Guaccero è positiva dallo scorso 12 aprile.

LEGGI ANCHE—> Alfonso Signorini, triste rivelazione: “Ho sofferto molto”

Bianca Guaccero, cosa accadrà con Detto Fatto la prossima stagione

Bianca Guaccero è alla conduzione di Detto Fatto, programma di genere factual, dal 2018 (settima edizione). Nonostante gli ascolti non siamo quelli degli scorsi anni, soprattutto quando a condurlo c’era Caterina Balivo, la Guaccero verrà riconfermata insieme al programma anche per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE—> Anticipazioni Uomini e Donne, pronti a lasciare il programma: la svolta

I numeri in ribasso sono difesi da una fetta di telespettatori altamente fidelizzati, i quali non mancano di seguire una solo puntata. Possibile la riconferma anche di Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. Quest’ultimo è presente dai tempi di Caterina Balivo.