Anticipazioni Uomini e Donne, potrebbe lasciare il programma: dice basta

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 27 aprile potrebbero aprire la strada ad un addio dal programma condotto da Maria De Filippi

Le puntate di Uomini e Donne si fanno sempre più interessanti con l’avvicinarsi di maggio, ultimo mese di riprese prima dello stop estivo. Quest’oggi vedremo un Massimiliano sempre più propenso a decidere tra le sue corteggiatrici, mentre Giacomo non sembra correre alla stessa velocità. A tal proposito, secondo le anticipazioni, il giovane tronista potrebbe abbandonare il programma senza una scelta come fatto da Gianluca alcuni mesi fa.

Tornando a Massimiliano Mollicone, dopo una partenza a rilento, le sue frequentazioni viaggiano a vele spiegate. Il tronista sta conoscendo tre ragazze: Eugenia, Vanessa e Federica. Le tre corteggiatrici sono diverse l’una dall’altra, ma hanno tutte colpito il ragazzo. L’idea è che Vanessa possa essere la sua scelta, ma nulla è scontato.

Anticipazioni Uomini e Donne, protagonista Ida Platano

Protagonista della puntata di oggi di Uomini e Donne, per ciò che riguarda il trono Over, sarà Ida Platano. La donna tornerà al centro dello studio per le sue nuove conoscenze.

I fan fremono anche per vedere il confronto tra Elisabetta e Luca Cenerelli. I due potrebbero anche decidere di chiudere la loro conoscenza. Luca ha affermato di avere una regola sull’intimità per rispetto dell’altra persona, ma tutti lo hanno accusato di non essere interessato alla donna.