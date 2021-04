Allerta meteo Lazio, fenomeni temporaleschi: criticità gialla

Allerta meteo gialla prevista a partire da oggi pomeriggio in tutto il Lazio e per le prossime 24 ore per forti piogge

La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un bollettino meteo tutt’altro che sereno. A partire da oggi pomeriggio e per le prossime 18-24 ore, infatti, è stata diramata allerta meteo con criticità gialla per precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Con un comunicato sono stati precisati anche i punti critici coinvolti dall’ondata di forti piogge previste, divisi per zone: Zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di rieti) e D (Bacini di Roma).