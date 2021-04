Alfonso Signorini è intervenuto svelando la verità su Barbara D’Urso e i programmi condotti da lei. Il direttore di Chi smentisce tutto categoricamente.

Alfonso Signorini, reduce da una conduzione eccezionale del Grande Fratello Vip, ha deciso di interrompere quel chiacchiericcio sollevatosi su una presunta rivalità professionale tra Barbara d’Urso e lui. A raccontarlo è proprio il giornalista, che, incalzato sulla questione, si mantiene diplomatico ma pungente.

Nelle ultime settimane ad esempio, i programmi condotti dalla bellissima conduttrice partenopea sono stati descritti come volgari. Alfonso Signorini replica così ai microfoni de Il Fatto Quotidiano: “Non so se esagera, però in pubblico e in privato le ho detto che il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti di Barbara, ognuno però ha la sua cifra”.

Alfonso Signorini, la verità su Barbara D’Urso: “Lo smentisco”

Dopo che la pace tra i due conduttori è stata raggiunta, tra loro c’è sempre stato rispetto e stima reciproca. Né Alfonso Signorini né Barbara D’Urso oserebbe rubare il programma dell’altro, però secondo alcune indiscrezioni il conduttore del Grande Fratello Vip sarebbe in procinto di prendere il posto di d’Urso a Domenica Live.

“No, questo lo smentisco davvero – è stata la sua risposta a queste voci -. Chi mi conosce sa benissimo che non potrei mai condurre un programma la domenica pomeriggio. Come mai? Perché per me la domenica è sacra. Per me la domenica è pranzo a casa, musica, amici e va bene così sono a posto”.