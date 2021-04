Il cantante di Cellino San Marco ha rivelato alcuni dettagli di un dramma vissuto da lui nel 1994.

Al Bano, il cantante di Cellino San Marco, ospite al programma di Rai 1 Ciao Maschio ha affrontato un tema molto delicato e a lui caro: il dramma della figlia Ylenia. Dinanzi a un episodio simile ogni genitore reagisce a modo suo e lui, il cantautore di diritto nella storia della musica italiana, mise in dubbio la sua fede.

Il famoso cantante pugliese è tornato a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia, nella trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo. Al Bano parla così, ricordando la scomparsa avvenuta nel gennaio del 1994 a New Orleans. “Ho messo in dubbio la fede, mi sentivo punito. – esordisce – La fede è stata centrale nella mia vita, ho sempre avuto fiducia in Dio. Negli anni ’90 però, dove mi è successo di tutto, mi sono interrogato ed ho avuto seri dubbi”.

Al Bano, confessione choc: “Ho avuto seri dubbi”

Al Bano è sempre stato un uomo di carattere e dotato di una personalità non comune, ma in momenti drammatici come quelli vissuti da lui nel 1994 ogni uomo vive un momento di smarrimento, anche spirituale.

“Ho messo in dubbio Dio e la fede, perché mi sentivo punito per cose che non avevo commesso. Ho capito – ha proseguito il cantautore – che anche il buon Dio aveva perso suo figlio, quindi ho ripreso ciò che avevo abbandonato e questo mi ha fatto stare meglio”.