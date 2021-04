WhatsApp, strepitosa funzione in arrivo: gli utenti la aspettavano da tempo

Su WhatsApp è pronta a sbarcare una grandissima funzione. Gli utenti da tempo la chiedevano e gli sviluppatori sono pronti a lanciarla sull’applicazione.

Le novità non si fermano mai su WhatsApp che negli ultimi giorni ha ultimato la sua nuova funzione. Infatti da Menlo Park gli sviluppatori sono pronti a lanciare un altro tool che permette all’applicazione di non perdere ulteriore utenza a favore delle rivali Telegram e Signal. In poche ore l’app ha lanciato due aggiornamenti, la versione 2.21.9.5 beta e 2.21.9.4 beta. Entrambe sono disponibili per la versione Android dell’app.

La nuova attesissima funzione permetterà a tutti gli utenti di Android di poter cancellare i messaggi inviati dopo 24 ore. L’opzione non andrà a sostituire i ‘messaggi effimeri‘ che si eliminano dopo 7 giorni, ma sarà solamente un potenziamento dello stesso tool. Adesso quindi gli utenti avranno la possibilità di decidere se far sparire un messaggio in 24 ore o in 7 giorni. Andiamo quindi a vedere le ultime novità presentate dall’applicazione.

WhatsApp, la nuova funzione stupisce tutti: addio ai vocali ‘chilometrici’

Come abbiamo ampiamente anticipato, l’applicazione sta seguendo un processo di restyling, con nuove funzioni pronte a sbarcare all’interno dell’applicazione. Infatti WhatsApp ha ben pensato di aiutare l’ascolto dei messaggi lunghi grazie ai messaggi a ‘doppia velocità’. La novità è stata annunciata direttamente dagli sviluppatori di Menlo Park, che hanno pubblicato la notizia sulla sezione ‘FAQs‘ del sito.

Una nuova funzione per WhatsApp pronta ad accorciare tutti i vocali lunghi. Infatti a breve gli utenti potranno selezionare la velocità di riproduzione del messaggio. Saranno inserite due velocità: ‘1,5X‘ e ‘2X‘, e si potrà tornare quando si vuole alla velocità normale del messaggio. L’indiscrezione è stata più che apprezzata dagli utenti, che a breve non dovranno più temere i chiacchieroni. Un tool super apprezzato, con WhatsApp che stavolta ha voluto pescare direttamente da una delle sue acerrimi rivali, Telegram.