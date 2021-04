Vaccino Covid, Figliuolo: “Niente Sputnik, arrivano già quote sufficienti”

In visita al centro vaccinale di Gemona, il commissario Figliuolo ha parlato del vaccino Covid di Sputnik

“Forse tipologie di vaccino diverse servivano qualche mese fa, ma oggi non è più così. Ne arrivano già a quota sufficiente” ha esordito il commissario straordinario Figliuolo, in visita al centro vaccinale di Gemona. “È inutile che da qualche parte si continua a chiedere all’Aifa di intervenire per l’acquisto di Sputnik“.

“Voglio ricordare che l’Aifa interviene sulla scorta di quello che decide l’Ema” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Su Sputnik, il dossier non è ancora completo. Non esiste una rete di farmacovigilanza. La stessa azienda ha deciso di posticipare la visita ispettiva presso i siti produttivi. Non mi ritengo un tecnico, ma c’è bisogno che i cittadini sappiamo queste informazioni, altrimenti si fa falsa informazione“.

Vaccino Covid, AstraZeneca: "Ci difenderemo in tribunale"

Intanto, la Commissione Ue ha annunciato ufficialmente di voler intraprendere un’azione legale per via del mancato rispetto degli accordi da parte di AstraZeneca sulla fornitura del vaccino anti Covid. “Siamo rammaricati di quanto successo. Ci difenderemo fortemente in tribunale” ha comunicato l’azienda anglo-svedese con una nota ufficiale.

“Dopo un anno senza precedenti, stiamo per fornire quasi 50 milioni di dosi ai paesi Ue entro fine aprile, così come già previsto da diverso tempo” ha spiegato l’azienda nella nota: “Abbiamo rispettato pienamente l’accordo di acquisto anticipato con la commissione Ue. Riteniamo che qualsiasi controversia sia priva di alcun merito. Accogliamo con favore l’opportunità per risolvere questo disguido il più presto possibile“.