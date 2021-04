Grande tenacia quella di Valeria Marini diventata a tutti gli effetti una concorrente di Supervivientes: è stata scelta dal pubblico spagnolo

E’ ufficiale, Valeria Marini è a tutti gli effetti una naufraga di Supervivientes, la versione spagnola dell’ “Isola dei Famosi”. La vip più stellare dopo momenti di sconforto dovuti alle incomprensioni con gli altri concorrenti del reality a causa del suo spagnolo elementare, è finalmente approdata sull’Isola.

La voglia di mettersi in gioco ha spinto la Marini ad affrontare, dall’elicottero, un super volo mai visto prima. Difatti, la naufraga italiana è giunta sull’Isola dopo aver vissuto per ben due settimane a bordo del Barco Encallado. Qui la showgirl è stata al centro dell’attenzione con i primi litigi e con un’intossicazione alimentare dovuta a delle uova marce.

Le stesse che insistentemente ha fatto mangiare agli altri naufraghi i quali come lei sono stati male. Ma tra i tanti episodi che l’hanno vista in difficoltà a bordo del Barco Encallado va sicuramente ricordato lo scontro con Sylvia Pantoja. Con la cantante spagnola, Valeria Marini ha litigato furiosamente per un coltello sporco. Ma tutti questi episodi non hanno fermato la Marini la quale è stata scelta proprio dal pubblico spagnolo attraverso il televoto.

Il pubblico spagnolo promuove la Marini a Supervivientes: la vip è approdata sull’Isola con un volo di 10 metri

Il pubblico spagnolo ha voluto che Valeria Marini diventasse a tutti gli effetti una naufraga di Supervivientes. Nonostante la vip italiana sia stata più volte al centro dell’attenzione con litigi e incomprensioni, è riuscita a farsi apprezzare sul piccolo schermo spagnolo.

Ma il modo in cui è approdata sull’Isola ha fatto il giro del mondo. Veleria Marini ha deciso di mettersi in gioco a 360° lanciandosi dall’elicottero da un’altezza mai vista prima. Difatti, a simpaticissima showgirl ha fatto un volo di 10 metri nel vuoto, confermandosi un vero vulcano di energia.