Nicolò Zaniolo-Chiara Nasti, nuovo colpo di scena: fan sorpresi

Dopo le indiscrezioni circa la rottura della loro relazione, Chiara Nasti ha deciso di chiarire ai suoi fans quanto accaduto: le dichiarazioni

Al centro del gossip ancora Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. A distanza di qualche mese dall’ufficializzazione della loro relazione (a gennaio circa), in questi giorni si è parlato di una presunta crisi tra il calciatore e l’influencer.

L’indiscrezione è stata lanciata da alcuni utenti i quali hanno fatto notare ai followers che i due avevano smesso di seguirsi e non solo, la Nasti aveva rimosso le fotografie che la ritraevano con il calciatore. Dopo i rumors però la bellissima influencer ha deciso di chiarire nelle sue Stories di Instagram quanto accaduto.

Nicolò e Chiara, la loro relazione continua: le parole dell’influencer

Dopo la presunta crisi tra Nicolò Zaniolo e la Nasti, questa ultima ha deciso di chiarire ai suoi followers la situazione: “Non sto passando un bellissimo periodo e sto pubblicando davvero poco. Voglio parlare di tutte quelle notizie che sono uscite nell’ultimo periodo perché ne io ne il mio ragazzo abbiamo rilasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme. Non chiedo di non commentare ma di andarci più cauti con le parole“.

L’influencer ha raccontato che certe cose cominciano davvero a pesare e non essendo più una bambina, non le prende con la stessa leggerezza. La loro relazione c’è ancora, è stata proprio Chiara a dirlo nelle sue Stories di Instagram: “La gente si immischia in argomenti troppo delicati e spesso privati. Per questo ho deciso di concentrarmi su me stessa. La nostra relazione naturalmente c’è ancora, ma ho deciso di non rendere più pubblico tutto questo, almeno per il momento”.

Intanto Nicolò, stando a quanto dichiarato dalla Nasti, si starebbe dedicando molto al suo lavoro con l’appoggio della ragazza la quale ha chiesto ai suoi fans di capire e comprendere il momento che sta attraversando.