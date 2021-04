Lazio-Milan, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A in diretta

Manca poco al match del ‘Monday Night’ tra Lazio e Milan. Andiamo a vedere dove seguire la sfida di Serie A in diretta tv e streaming gratis.

Tutto pronto per il big match del ‘Monday Night’ di Serie A tra Lazio e Milan, una sfida decisiva per la corsa per un posto nella prossima Champions League. Infatti i rossoneri non stanno vivendo un periodo di grande forma e dall’altra parte i biancocelesti potrebbero abbandonare anzitempo la corsa per la massima competizione europea. Andiamo quindi a vedere il periodo che stanno trascorrendo le due formazioni in campo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Esonero Pirlo, la società valuta in queste ore: gli aggiornamenti

Partiamo dai padroni di casa della Lazio reduci dalla batosta in campionato contro il Napoli. I biancocelesti, infatti, hanno perso una ghiotta occasione per riagganciare definitivamente il treno Champions, perdendo sonoramente allo Stadio Diego Armando Maradona. Adesso, sul terreno di casa, i ragazzi di Simone Inzaghi avranno l’ultima chance per rimanere ancorati alla corsa per la massima competizione europea, ma dovranno farlo senza Escalante e Luiz Felipe.

Dall’altra parte abbiamo il Milan di Stefano Pioli, anch’esso reduce da una sconfitta inaspettata contro il Sassuolo. Con una nuova sconfitta i rossoneri vedrebbero più serrata la loro possibilità di andare in Champions League. In più questa sera sono in forte dubbio due top player del ‘Diavolo’ come Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic. Andiamo quindi a vedere dove seguire Lazio-Milan in diretta e streaming gratis.

Lazio-Milan, streaming gratis: Sky o DAZN ?

Manca poco quindi al big match del lunedi sera, pronto a concludere la 33esima giornata di Serie A. Infatti alle ore 20:45, sul palcoscenico dello Stadio Olimpico scenderanno in campo Lazio e Milan. Per l’occasione la partita sarà trasmessa in diretta da Sky, con la pay-tv mette a disposizione due canali: ‘Sky Sport Serie A‘, canali 202 e 249 del satellite (473 e 483 del digitale terrestre) e su ‘Sky Sport HD‘, canale 251 del satellite. Inoltre la partita sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, un argentino per la fascia: Marotta scatenato

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.