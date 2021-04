Isola dei Famosi, in arrivo un nuovo naufrago: sarà lui il leader?

All’ “Isola dei Faosi” in onda questa sera, non mancheranno sorprese e colpi di scena: in arrivo un nuovo naufrago ed eliminazione a sorpresa

In onda questa sera, lunedì 26 aprile, un nuovo appuntamento con l’ “Isola dei Famosi 2021”. La bellissima conduttrice romana Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi torneranno sul piccolo schermo al timone del reality con nuove sfide e tante sorprese.

Finite al televoto giovedì scorso, rischiano l’eliminazione Vera Gemma e Fariba Tehrani. L’eliminata, come annunciato dalla Blasi, non approderà sull’Isola segreta in quanto entrambe abbiano già avuto una opportunità.

Ma la quindicesima edizione del reality show con a capo Ilary Blasi, si sta mostrando alquanto turbolenta e caratterizzata da molti addii anzitempo. Dopo Brando Giorgi e Elisa Isoardi andati via entrambi per un problema agli occhi, hanno dovuto abbandonare l’Isola anche Beppe Braida e Paul Gascoigne. Per questo motivo servono continuamente nuovi innesti.

Nel corso dell’ultima puntata sono entrati in gioco quattro nuovi naufraghi: Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante. Questo ultimo direttamente dalla “Pupa e il Secchione” come Miryea Stabile. Ma i nuovi ingressi non sono finiti qui! Questa sera in Honduras arriverà un nuovo naufrago.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Giulio Berruti addolorato per il lutto in Tv: “Hai fatto sognare” – FOTO

Questa sera approderà in Honduras un nuovo naufrago, ma chi sarà? Lo scopriamo insieme

In seguito agli abbandoni forzati di almeno quattro naufraghi, la produzione deve pensare continuamente a nuovi innesti. Dopo i quattro concorrenti sbarcati in Honduras giovedì scorso, questa sera approderà sull’Isola un nuovo naufrago.

POTRESTI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Barbara d’Urso lancia l’allarme: “Aiuto, è sparito”

E’ la volta di un ex gieffino nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez, il ciclista Ignazio Moser. Ma i naufraghi come accoglieranno questo nuovo arrivato? Ignazio potrebbe essere un nuovo leader pieno di energie e con tanta voglia di fare. Staremo a vedere questa sera la nuova puntata, in onda a partire dalle ore 21.30 su Canale 5, ricca di sorprese, sfide ed imprevisti.