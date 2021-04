Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, annuncio a sorpresa: salta tutto?

Triste notizia per i fan della coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un passo indietro sembra far saltare tutti i piani

Un passo indietro per la coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che ha gettato nello sconforto i fan. Stando alle dichiarazioni dell’ex velino di Striscia La Notizia al settimanale Mio, infatti, la convivenza tanto agognata sarebbe momentaneamente saltata: “Io vivo a Roma, Giulia a Milano, certamente c’è tanta voglia di vedersi, attesa, grande desiderio. Per ora è abbastanza prematuro pensare ad una convivenza. Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”.

Per il momento, dunque, la coppia formata dai due gieffini sembra voler procedere a passo lento e non bruciare le tappe, nonostante il loro magnifico rapporto che, quotidianamente, testimoniano su Instagram.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, passo indietro: la loro storia

Quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è una storia d’amore nata tra le mura della casa del Grande Fratello VIP. Più volte l’ex velino di Striscia La Notizia ha parlato del loro rapporto e del fatto che l’influencer sia stata l’unica e prima donna che ha presentato al suo piccolo Leonardo, figlio di Ariadna Romero.

Nonostante Giulia e Leonardo abbiano un ottimo rapporto, non si può dire lo stesso con il resto della famiglia. Pierpaolo, durante la sua esperienza al GF VIP, ha avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci che era di gran lunga più gradita dalla famiglia Pretelli.