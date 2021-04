Elisa Isoardi, l’annuncio: “Ancora non posso farlo” – FOTO

Dopo l’infortunio all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi torna a parlare su Instagram solare e felice nonostante l’addio all’Honduras

Un brutto infortunio nel bel mezzo della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi nonostante l’addio all’Honduras si mostra sorridente sui social. Subito dopo il suo ritorno in Italia ha pubblicato un prima post su Instagram, adesso si mostra esattamente una settimana dopo dalle cure.

LEGGI ANCHE > > > Alessandra Amoroso, arriva la confessione sul futuro: fan in visibilio



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

“Sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali”, ha spiegato la Isoardi in merito al problema all’occhio rimediato durante il reality show.

NON PERDERTI > > > Tommaso Zorzi, pronto un nuovo programma per lui: fan entusiasti



Isola dei Famosi, Elisa Isoardi la favorita: che peccato il suo addio!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi era la favorita di quest’Isola dei Famosi, ma l’infortunio rimediato non le ha concesso di portare a termine quest’avventura. Lei stessa ha scritto: “Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere”. La conduttrice finora è stata nota all’Italia come compagna di Matteo Salvini, ex Premier e leader Lega.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Alfonso Signorini, triste rivelazione: “Ho sofferto molto”



L’ex modella ha sempre voluto distaccarsi dall’immagine della “compagna di”, fino a lasciare Salvini e dedicarsi appieno al suo lavoro. Tanti i rumors in merito ad una presunta frequentazione con il ballerino di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro, mai concretizzato.