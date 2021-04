Elettra Lamborghini, outfit da urlo all’Isola dei Famosi: quanto costa

Elettra Lamborghini brilla di luce propria anche in diretta TV ma con un bellissimo abito ancor di più: ecco quanto costa

Elettra Lamborghini come opinionista dell’Isola Dei Famosi ha l’opportunità di sfoggiare ogni lunedì e giovedì i migliori abiti in prima serata. La Queen del Twerk ad una delle prime esperienze su Mediaset come opinionista – insieme a Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi – sta convincendo e divertendo il pubblico.

L’outfit indossato per la puntata di stasera dell’Isola dei Famosi, stando a quanto riportato da Novella2000, si aggira intorno ai 1.500 euro. Il magazine ha analizzato ciò che indossa la cantante e figlia della prestigiosa famiglia italiana: il top ha un prezzo pari a 550,00 Euro, mentre il pantaloncino, dello stesso colore del top, costa 790,00 Euro.

Elettra Lamborghini, cosa indossa stasera all’Isola dei Famosi

Adesso in diretta su Canale 5 con Ilary Blasi ed il restante cast di opinionisti, Elettra Lamborghini indossa un completo firmato Balmain. La descrizione dei due capi dal sito del noto marchio: “Top cut out di Balmain in maglia di viscosa bianca con maniche corte, bottoni oro decorativi, spalle scoperte, linea aderente”. Per quanto riguarda invece il pantalone, si legge: “Pantalone corto da ciclista di Balmain nero in maglia a costine caratterizzato da dettaglio bottoni dorati incisi sul davanti, vestibilità aderente e chiusura con zip sul retro”

I dettagli sulle scarpe col tacco indossate dall’ereditiera non sono noti, ma comunque eleganti e pienamente in stile Elettra.