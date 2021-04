Covid, Zaia: “Individuati due positivi alla variante indiana in Veneto”

Covid, il governatore Luca Zaia ha annunciato che sono stati individuati i primi due casi di variante indiana in Veneto

Da oggi lunedì 26 aprile, quasi tutta Italia è tornata in zona gialla. In diretta dalla Protezione Civile di Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto il punto sull’emergenza Covid nella sua regione. “Oggi è sicuramente una giornata storica, ma occhio: non stiamo parlando di un via libera a tutti” ha spiegato, aggiungendo: “Coprifuoco? Ripeto quanto detto in precedenza. Chi va in vacanza sapendo che alle 22 deve tornare a casa?“.

“Abbiamo individuato due cittadini a Bassano con la variante indiana. Sono entrambi rientrati dall’India e la diagnosi è stata confermata dalla dottoressa Ricci” ha poi avvisato Zaia in conferenza stampa: “Ormai sono migliaia le variabili del Covid, prima o poi arriveranno tutte. Dobbiamo affrontare ogni giorno questi aspetti e andare avanti“.

Covid, Zaia: “Vaccini per gli over 60”

Arrivano buone notizie per ciò che riguarda la campagna vaccinale anti Covid in Veneto: a partire dalle ore 14, anche gli over 60 possono prenotare l’appuntamento. “Siamo la regione italiana con più vaccinazioni, e da oggi anche gli over 60 potranno prenotarsi. Le prime somministrazioni inizieranno già giovedì, con un’agenda sufficientemente aperta” ha sottolineato Luca Zaia, aggiungendo: “Ho chiesto performance importanti, considerando che arriveranno circa 200mila dosi. Faccio un appello anche agli over 70: prenotatevi se non l’avete ancora fatto“.

Nelle ultime 24 ore, 535 i nuovi contagi e 10 i decessi. In totale, il bollettino parla di 408mila contagi complessivi da inizio pandemia e 11.245 vittime. 1540 i malati ancora ricoverati con una diagnosi di Covid.