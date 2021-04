Calciomercato Milan, scelto il sostituto di Donnarumma: accordo totale

Calciomercato Milan, la società ha scelto chi sarà il sostituto di Donnarumma l’anno prossimo. C’è l’accordo su tutto

Donnarumma e il Milan sono sempre più lontani. Il portiere rossonero andrà in scadenza al termine della stagione, ma il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e probabilmente non arriverà. La dirigenza di via Aldo Rossi è ferma sulla sua proposta di 8 milioni netti a stagione, mentre il numero 99 e Mino Raiola hanno in mano un’offerta da 10 milioni di euro della Juventus.

L’idea è quella di provarci fino all’ultimo per trattenere un prodotto del vivaio destinato a diventare tra i portieri più forti al mondo, ma senza scendere a compromessi. In caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Maldini e Massara potrebbero alzare l’offerta ma senza arrivare alle richieste di Raiola. In caso di addio, è già pronto il sostituto.

Calciomercato Milan, accordo totale con Maignan: le cifre

Il Milan si tutela in porta e ha trovato l’accordo con Mike Maignan del Lille. In caso di addio da parte di Donnarumma, sarà l’attuale estremo difensore del club francese a difendere i pali del club rossonero il prossimo anno. Già incontrato in Europa League, l’ex PSG ha convinto tutti e si trova attualmente al primo posto in Ligue 1. Maldini e Massara hanno messo sul piatto un contratto di cinque anni a 3 milioni di euro netti a stagione.

Per l’accordo con il Lille, invece, la cifra per il cartellino oscilla tra i 15 e i 18 milioni di euro. È chiaro che una eventuale vittoria del campionato francese potrebbe far salire ulteriormente il costo del giocatore, che dovrebbe comunque non superare i 20 milioni.