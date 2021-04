Calciomercato Juventus, addio a Dybala: c’è già il sostituto

Calciomercato Juventus | Paulo Dybala a fine stagione, con molta probabilità, andrà via da Torino: la dirigenza ha già adocchiato il sostituto

Quest’anno la Juventus sta vivendo una situazione particolare, fatta di alti e bassi, che sta portando al dirigenza a valutare una vera e propria rivoluzione per riaprire un nuovo ciclo la prossima stagione.

Molti saranno gli addii ed anche gli arrivi. A tal proposito, uno dei principali indiziati in merito alle uscite è Paulo Dybala che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. Ad interessarsi all’argentino sarebbe l’Atletico Madrid, pronto a far rientrare Morata nell’operazione. I bianconeri, però, vorrebbero imbastire uno scambio con il giovane Joao Felix che non sta convincendo con la maglia di Colchoneros. Molto dipenderà dalla volontà del club allenato da Diego Simeone.

Calciomercato Juventus, ‘rivoluzione’ a centrocampo

La Juventus è intenzionata in estate a rivoluzionare anche il centrocampo. Sulla lista dei partenti ci sono i vari Rabiot, Ramsey e Bentancur che, chi più e chi meno, non hanno convinto appieno. Per l’ultimo ci sono maggiori speranze di permanenza, mentre per i primi due l’addio dovrebbe essere quasi certo. Il francese ha diversi estimatori in Premier League, mentre il gallese ad ora non ha attratto offerte.

Fabio Paratici ha un taccuino folto da cui prendere spunto per fare il salto di qualità in mediana. L’idea è di acquistare un solo elemento, ma molto dipenderà anche dal tesoretto che riuscirà la Juventus ad accumulare con le cessioni. Piacciono i soliti Pogba, Milinkovic-Savic ed Aouar ma si guarda con attenzione anche a Locatelli, Castrovilli e Camavinga.