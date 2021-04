Calciomercato, Haaland verso una big: l’affare si può chiudere

Calciomercato, l’attaccante Haaland verso una big: l’affare si può chiudere a breve anche se la concorrenza non manca.

Dall’Inghilterra sono sicuri: nella corsa a Erling Haaland c’è anche il Chelsea. Il centravanti norvegese è l’oggetto del desiderio di tutti i top club europei e i Blues di Abramovich non fanno eccezione. Secondo quanto riferito dalla Bild e riportato da Fourfourtwo.com, il magnate russo non baderebbe a spese per rinforzare la rosa a disposizione di Thomas Tuchel. Dopo qualche anno di pausa da investimenti folli, il proprietario del Chelsea ha deciso di riprendere la strada intrapresa ai suoi albori londinesi. Lo scorsa stagione ha investito ben 200 milioni di sterline per acquistare gente del calibro di Werner, Havertz, Chilwell, Mendy e Thiago Silva. Uno sforzo che dopo l’esonero di Lampard sembra aver dato i suoi frutti, con una semifinale di Champions tutta da giocare contro il Real Madrid. L’obiettivo è però quello di tornare a primeggiare anche in Premier League, e l’attuale quarto posto non può essere sufficiente. Per farlo c’è bisogno di un top davanti da affiancare proprio a Werner.

Calciomercato, Haaland verso una big della Premier: Il Chelsea fa sul serio

La base d’asta che il Borussia Dortmund ha deciso di stabilire per Haaland è di 150 milioni, mentre se dovesse restare fino al 2022 entrerebbe in gioco una clausola da 70 milioni. L’accordo firmato all’epoca dell’acquisto dal Salisburgo con Raiola, costringe quindi i gialloneri a monetizzare questa estate. Manchester City, Real Madrid, Psg e Barcellona erano tra i club maggiormente interessati, ma le difficoltà economiche della maggior parte di questi potrebbe giocare a vantaggio dei Blues. Abramovich è pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 200 milioni per sbaragliare la concorrenza e ha pronta anche l’alternativa: Lukaku. Il belga è una vecchia conoscenza del Chelsea, avendoci giocato anche ai tempi di Mourinho. Il suo cartellino costerebbe meno e potrebbe fornire più o menole stesse garanzie tecniche, soprattutto nell’immediato. Comunque vada, quindi, per Tuchel sarà un successo.

