Barbara D’Urso, pessima notizia: mai successa una cosa del genere

Pessima notizia per la conduttrice Barbara D’Urso: una cosa del genere non le era mai accaduta. I dettagli della vicenda

Come di consueto, sono stati resi pubblici gli ascolti della giornata di ieri (domenica 25 aprile). Come ormai accade periodicamente, Mara Venier si dimostra essere la regina della domenica. Ieri, ancor più delle altre volte grazie al 18,6% di share (3.108.000 spettatori) nella prima parte di puntata mentre nella seconda ha fatto registrare il 17,9% di share e 2.687.000 spettatori.

Bruttissime notizie, quindi, per Barbara D’Urso che nell’ultimo periodo sta subendo un netto calo in termini di ascolti. Domenica Live ha fatto registrare il 9,9% di share (1.471.000 spettatori) nella prima parte di puntata, mentre nella seconda sono stati 1.750.000 le persone incollate alla tv (13,2% di share). Chissà che la D’Urso non decida di farsi da parte nel prossimo futuro a fronte di un successo molto più modesto rispetto a prima.

Barbara D’Urso: “Ho sofferto tanto per essere una buona madre”

Barbara D’Urso ha ospitato a Domenica Live la mamma di Fabrizio Corona, Gabriella, e lei stessa ha esternato alcune confidenze. Barbara è madre di Emanuele e Gianmauro, avuti dall’ex Mauro Berardi, ed ha raccontato di aver avuto difficoltà a crescerli.

“Ho fatto un percorso lungo dalla psicologa. La mia terapista diceva che dovevo imparare a dir di ‘no’ ai miei figli, ma io non ne ero capace. Lei mi diceva che dovevo farlo perché solo così potevano venire su onesti, ma io soffrivo come un cane nel farlo. Non è facile dire no ai figli, lo capisco questo e di sicuro Fabrizio non è così per colpa tua”.