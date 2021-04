Arianna David e quegli anni terribili: il messaggio commovente

Rivelazioni choc di Arianna David, che racconta alcuni anni terribili della sua vita. Andiamo a vedere l’ultima intervista dell’ex Miss Italia.

Torna a parlare Arianna David, l’ex Miss Italia del 1993. Infatti la presentatrice televisiva ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero, specializzato in cronaca rosa. Un’intervista che è risultata difficile da concludere per Arianna che ha raccontato alcuni anni difficili della sua vita, che è riuscita a superare grazie l’appoggio delle persone care. Ad oggi la David è opinionista in tv di Mattino 5 e Pomeriggio 5, ma la sua vita non è sempre stata rosa e fiori.

Durante la sua vita, Arianna ha dovuto lottare con l’anoressia con l’ex Miss Italia che ha affermato: “Ne sono uscita ma sono ancora magra e non ho un rapporto perfetto con il cibo. La malattia è passata ma ha lasciato alcune conseguenze“. Così, con un inciso forte, l’ex modella ha ricordato la sua battaglia con l’anoressia. Fortunatamente la David ha poi sottolineato che oggi sta bene ed regolarmente si sottopone agli esami del sangue per controllare il suo stato di salute.

Arianna David e la sua lotta con l’anoressia: “Ha lasciato delle conseguenze”

Ma non sono poche le difficoltà che ha dovuto affrontare Arianna David durante la sua vita. Infatti l’attuale presentatrice ha dovuto a che fare anche con uno stalker. Un uomo l’ha perseguitata per anni, una persona che la stessa showgirl ha frequentato solamente per alcuni mesi, con l’incubo che si è rivelato quando David ha deciso di concludere la relazione con questa persona. In breve tempo il conoscente divenne un vero e proprio molestatore.

Arianna ha rivelato che non poteva uscire di casa, temendo di essere seguita dall’uomo in questione. L’incubo è durato tre anni, con la showgirl che ha dovuto persino abbandonare momentaneamente il mondo della televisione. Prima di tornare definitivamente sul piccolo schermo, la David ha partecipato a due edizione dell’Isola dei Famosi, quella del 2005 e poi quella del 2012. Ad oggi, superati gli incubi del passato, Arianna è una stabile opinionista in televisione e si dice per sempre grata a Federica Panicucci e Barbara d’Urso.