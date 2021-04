Anticipazioni Uomini e Donne, pronti a lasciare il programma: la svolta

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, 26 aprile aprile, potrebbero vedere l’uscita dal programma di una coppia: i dettagli

Le puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, questa settimana sono pronte a dar risvolti importanti. Questo anche perché ci addentriamo nel mese di maggio, ultimo probabilmente prima del ritorno a settembre inoltrato.

Quest’oggi dovremmo vedere Samantha Curcio sempre più vicina a scegliere Alessio (tra i due c’è stato anche un bacio), mentre Bohdan avrà una reazione di gelosia. A proposito di scelte, per ciò che riguarda le prossime puntate, il trono Over potrebbe veder uscire Amodio e Francesca dal programma.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma di nuovo protagonista

Della puntata di oggi sarà protagonista anche Gemma Galgani che approfitterà del fatto che Tina è ancora in collegamento, e che quindi non può aggredirla con la stessa veemenza, per farsi più spazio all’interno del programma. Per Gemma però le cose non si metteranno bene perché, nelle prossime puntate, dovrebbe finire al centro di uno ‘scandalo’ che vedrà intervenire anche la produzione.

Per scoprire ulteriori dettagli bisogna che vi colleghiate su Canale 5 a partire dalle 14:45. Qualora non doveste farcela, potete seguire le puntate su Witty Tv in differita o anche su Mediaset Play da tutti i dispositivi mobili.