Alessandra Amoroso, arriva la confessione sul futuro: fan in visibilio

Alessandra Amoroso ha svelato alcuni dettagli sul suo futuro ai microfoni di RTL 102.5 durante Non Stop News.

Alessandra Amoroso quest’oggi è stata ospite a RTL 102.5. Durante Non Stop News la cantante salentina, vincitrice dell’ottava edizione di Amici, ha parlato dell’imperdibile appuntamento di questa sera dove sarà protagonista della Suite 102.5 Prime Time Live con un concerto esclusivo in diretta in radiovisione su RTL 102.5.

In una veste inedita, Alessandra Amoroso proporrà tutti i suoi successi fino ai due nuovi brani inediti Piuma e Sorriso Grande. “Proporrò delle chicche, dei brani che hanno caratterizzato i miei 12 anni in vesti un po’ diverse. Spero di portare tanto entusiasmo e la mia voglia di cantare, di essere lì con la mia band è tantissima. Spero di poter dare tanta energia in questo momento”.

Alessandra Amoroso, nel suo futuro ‘solo cose belle’: fan in visibilio

Oggi il concerto in radio ma nel futuro di Alessandra Amoroso cosa ci sarà? La cantante salentina non ha dubbi e tra le mille incertezze afferma che ci saranno solo cose belle. “Il futuro è incerto, è un po’ difficile fare progetti in questo momento”, racconta Alessandra Amoroso ad RTL 102.5, “Ora mi godo quello che sta arrivando, mi godo ‘Sorriso Grande’, mi godrò questa sera questo fantastico live e poi quello che sarà sarà. Ma solo cose belle”.

“Ho ancora tanto da fare, tanto da studiare e da imparare. Mi piace cambiare, non sono una che si ferma e non mi sento assolutamente arrivata” – aggiunge – “ Ho voglia di fare tanto altro ancora ma volendo fare un bilancio rifarei tutto. Sono contenta anche dei miei errori perché mi ha portato ad essere dove sono oggi”.